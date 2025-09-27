Alleskönner und Nährstoffschatz: Vielseitige Herbstküche: Das macht Kürbis so gesund

Ob cremige Suppe, würzige Ofenküche oder knackiger Salat - Kürbis ist der Star der Herbstküche. Doch das gelbe Fruchtgemüse ist nicht nur vielseitig, sondern auch ein echtes Gesundheitswunder.
Mit seinem leuchtenden Orange ist Kürbis nicht nur ein Hingucker auf dem Teller, sondern auch ein echtes Nährstoffwunder. In der Küche punktet er durch seine Vielseitigkeit: Er lässt sich schnell zubereiten, passt zu süßen wie herzhaften Gerichten und harmoniert mit fast allen Gewürzen - von Curry über Ingwer bis zu Zimt und Muskat. Kein Wunder, dass der Kürbis in der Herbstzeit zum absoluten Lieblingsgemüse vieler Küchenliebhaber wird.