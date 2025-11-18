Alles noch ziemlich frisch: Jack Osbourne weint im Dschungelcamp um seinen Vater Ozzy

Auf diesen Moment haben die Zuschauer des britischen Dschungelcamps gewartet: Jack Osbourne spricht über den Tod seines Vaters Ozzy. Der Sohn des Rockstars bricht am Lagerfeuer in Tränen aus.

Bereits am zweiten Tag von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!": Jack Osbourne (40) hat im britischen Dschungelcamp über den Tod seines Vaters gesprochen. "Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass er krank war, aber es war trotzdem ein Schock", erklärte der 40-Jährige. "Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde." Schauspielerin Lisa Riley (49) hatte ihn am Lagerfeuer darauf angesprochen. Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

Jack Osbourne nannte den Tod seines Vaters den "ultimativen Mic Drop". "Er hat einen riesigen Gig hingelegt und dann gesagt: 'Okay, ich bin fertig'." Am 5. Juli 2025 stand Ozzy Osbourne in seiner Heimatstadt Birmingham beim Abschiedskonzert von Black Sabbath zum letzten Mal auf der Bühne.

"Alles noch ziemlich frisch"

Jack Osbourne kämpfte bei diesen Worten mit den Tränen und wischte sie sich mit dem Ärmel seines T-Shirts aus dem Gesicht. Lisa Riley versuchte, ihn zu trösten. Anschließend sprach er darüber, wie sein Vater wohl auf seinen Dschungelcamp-Auftritt reagieren würde. "Er würde das sehr unterstützen", sagte er überzeugt.

Im Dschungeltelefon sprach Jack Osbourne ebenfalls über seinen Verlust. "Ich bin noch dabei, mich zurechtzufinden. Es sind jetzt fast vier Monate vergangen, daher ist alles noch ziemlich frisch."

Schon vor seinem Einzug ins Camp hatte Jack Osbourne eingeräumt, dass die Teilnahme für ihn "sicher schwierig" werde. "Ich habe viele Kinder, meine Frau und meine Familie, die noch immer den Tod meines Vaters verarbeiten müssen", sagte der vierfache Vater.

Jack ist das jüngste Kind von Ozzy Osbourne und dessen Frau Sharon (73). Ab 2002 stand er mit seinen Eltern und seiner Schwester Kelly (41) in der Realityshow "The Osbournes" vor der Kamera. MTV begleitete die Rockerfamilie bis 2005 - ein Format, das Ozzy zu einem unerwarteten Comeback verhalf. Jack selbst hatte mit der frühen Öffentlichkeit zu kämpfen und begab sich wegen Drogenproblemen in Therapie.