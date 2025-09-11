Alles andere als eine Schnapsidee: Brennerei-Brüder wollen Gasthaus Löwen in Flacht mit Destille und Café retten

Das Gasthaus Löwen, einst beliebte Dorfkneipe in Weissach-Flacht, steht seit Jahren leer. Zwei Brüder wollen dem Areal nun neues Leben einhauchen – und mit Destille und Café einziehen.
Das weiße Schild mit schwarzer Schrift hängt zwar, ist aber aus der Vergangenheit: „Gasthaus Löwen“ prangt über dem alten Gebäude direkt an der Ortsdurchfahrt des Weissacher Ortsteils Flacht. Warmes Essen oder ein kühles Feierabendbier gibt es hier aber längst nicht mehr. Hinter den Fenstern ist es dunkel, auf der Terrasse wächst Moos. „In die Jahre gekommen, sehr milde ausgedrückt“ ist das Gebäudeensemble laut Bürgermeister Jens Millow.