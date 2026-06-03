Lukas Podolski hat seine Fußballkarriere beendet und sich als Geschäftsmann neu erfunden. Jetzt verrät der Weltmeister von 2014, wie er seine Geschäfte führt: Einen Computer sucht man bei ihm vergebens.
Wenn andere Geschäftsleute morgens den Laptop aufklappen, greift Lukas Podolski (40) zum Smartphone - und das war es dann auch schon mit der technischen Ausstattung. "Bei mir gibt es keinen Laptop, ich habe keinen Computer. Ich mache alles vom Telefon aus", verrät der Fußballweltmeister von 2014 in einem Interview mit der deutschen Ausgabe des "Playboy".