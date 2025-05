Alfdorf: Wenn Wildtiere wild werden: Stadtjäger tritt Amt an

1 Wildtiere sorgen immer wieder für Ärger, der Stadtjäger soll helfen. Foto: stock.adobe.com/dpa (2)

Fabian Probst aus Mutlangen wird künftig Ansprechpartner für Wildtierprobleme im befriedeten Bezirk – Gemeinde Alfdorf reagiert auf zunehmende Konflikte mit Wildtieren.











Wildtiere drängen zunehmend in den Siedlungsbereich von Alfdorf. Sie halten sich in Gärten oder auf Höfen auf, richten immer wieder Schäden an Gebäuden an, übertragen Krankheiten oder fügen Haustieren Verletzungen zu. Ab dem 1. Juni übernimmt Fabian Probst aus Mutlangen diese Aufgabe. Er wird künftig im innerörtlichen befriedeten Bezirk tätig sein, also in Bereichen, in denen Jagdpächter laut Gesetz keine reguläre Jagd ausüben dürfen. Die Gemeinde arbeitete bei der Auswahl eng mit Hegeringleiter Denis Wiedmann zusammen.