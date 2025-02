Nein, Aldi verlangt keine 12 Euro Eintrittsgeld

1 Aldi führt kein Eintrittsgeld ein. Foto: AnyaWhy / shutterstock.com

Aktuell machen Berichte zu einem Eintrittsgeld bei Aldi die Runde. Dahinter steckt jedoch eine gängige Praxis. Wir klären auf.











In den vergangenen Tagen sorgte eine Nachricht für Verwirrung und Empörung: Aldi verlange in einer seiner Filialen angeblich eine Eintrittsgebühr von 12 Euro. Doch was steckt wirklich hinter dieser Behauptung? Fakt ist, dass eine Aldi-Filiale in Greenwich, London, mit einem innovativen Konzept arbeitet: dem sogenannten „SHOP&GO“-System. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Filiale, sondern um einen Laden mit automatisierter, kassenloser Abwicklung, bei dem moderne Kameratechnik Einkäufe in Echtzeit erfasst. Ein vermeintliches „Eintrittsgeld“ gibt es nicht – die tatsächlichen Vorgänge sind anders.