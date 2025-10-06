Albstadt: Totes Baby in Waschmaschine - Mehrere Jahre Haft für Mutter

Eine 35-Jährige aus Albstadt hat ihr Neugeborenes in die Waschmaschine gelegt – das Baby starb. Nun ist das Urteil gefallen.
Eine 35 Jahre alte Frau steckt im März ihr neugeborenes Baby in die Waschmaschine, es stirbt dort. Das Landgericht Hechingen verurteilte sie nun wegen Totschlags zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft. Zweifelsfrei stehe fest, dass die Frau nach der Geburt alles tat, um die Geburt zu verheimlichen. „Es sollte niemand mitbekommen, dass das Kind da ist“, sagte der Vorsitzende Richter. Das Motiv aber sei nicht wirklich bekannt.