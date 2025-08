Mann schlägt Taxifahrer und will dann sein Taxi stehlen

1 Die Polizei nahm den Mann fest (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Sonntagmorgen auf der Schwäbischen Alb. Ein Taxifahrer wartet auf den nächsten Fahrgast. Ein Mann kommt zu seinem Wagen und dann geht alles ganz schnell.











Ein 43-Jähriger soll am Sonntagmorgen in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) einen Taxifahrer angegriffen und versucht haben, dessen Fahrzeug zu stehlen. Der Mann wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.