Albstadt im Zollernalbkreis: Mit KI und Röntgen gegen Brände durch falsch entsorgte Akkus

Täglich mehr als 30 Brände vor allem durch falsch entsorgte Akkus und Batterien– eine neue Maschine erkennt die Gefahr, bevor etwas im Müll explodiert. Wie funktioniert das System?
– Mit Röntgenstrahlen und Künstlicher Intelligenz will ein Müllsortierer aus Albstadt teils verheerende Brände durch falsch entsorgte Akkus und Batterien vermeiden. Die Firma Korn aus Albstadt (Zollernalbkreis) setzt dabei auf ein Produkt des Würzburger Startups WeSort AI, das Lithium-Akkus aus dem Müll filtert, bevor sie sich im Häcksler entzünden können. Nach Angaben der Unternehmen ist die neue Sortiermaschine weltweit einzigartig.