Alarm in Stuttgarter Tiefgarage: Betroffene fordert lebenslanges Freiparken – Waren Tauben schuld?

Alarm in Stuttgarter Tiefgarage

Die Autofahrerin ist stinksauer. Stundenlang musste sie im Parkhaus warten, bis sie rausfahren konnte. Sie hat nun eine weitreichende Forderung gestellt: Die Firma Apcoa, die das Parkhaus unter dem Kleinen Schlossplatz betreibt, solle allen Opfern der falsch ausgelösten Brandmeldeanlage vom Wochenende lebenslanges freies Parken in allen Häusern der Firma einräumen, schreibt sie in einem Beschwerdebrief an das Unternehmen, der unserer Redaktion vorliegt. Das seien immerhin europaweit 12 000.