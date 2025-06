Aktionstag in der Wilhelma: Zum Welt-Giraffentag: Viele Aktionen rund um die Langhälse

1 Beim Welt-Giraffentag stehen die Langhälse in der Wilhelma im Fokus – und es gibt verschiedene Aktionen. Foto: Birger Meierjohann

Im Stuttgarter Zoo stehen am Samstag, 21. Juni, die vom Aussterben bedrohten Giraffen im Mittelpunkt. Welche Mitmachangebote gibt es für die Besucher?











Sie gehören zu den größten Landtieren der Welt – und sie sind bedroht: die Giraffen. In der Wilhelma wird bei einem Aktionstag am Samstag, 21. Juni, darüber informiert. Am Welt-Giraffentag gibt es einen Stand direkt vor der Giraffenanlage, an dem das Team der Wilhelmaschule Fragen über die eleganten Paarhufer beantwortet. Seit Anfang Mai leben in der Wilhelma noch die drei Giraffenkühe Lindani, Sala und Nyiri, nachdem der junge Giraffenbulle Tilodi wegen einer Darmverschlingung gestorben war. Doch es soll wieder ein neuer Bulle kommen. Das hatte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin angekündigt. Der Stuttgarter Zoo hat die Suche beim Europäischen Zooverband EAZA angemeldet.