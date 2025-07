Aktionstag in der Wilhelma: Wie fühlt sich eigentlich eine Tigerzunge an?

Am 29. Juli erinnern Artenschützer rund um den Globus an die bedrohten Großkatzen. Die Wilhelma beteiligt sich mit einem Aktionstag an ihrer neuen Amurtiger-Anlage.

Kaum ist die neue Amurtiger-Anlage eingeweiht, steht schon der Welt-Tiger-Tag vor der Tür. Wie der Stuttgarter Zoo mitteilt, wird es am 29. Juli einen Stand direkt vor der neu eröffneten Anlage geben, an dem das Team der Wilhelmaschule über die gestreifte Großkatze informiert. Dabei geht es nicht nur alleine um Tiger – sondern auch darum, was sie mit anderen Raubtieren gemeinsam haben und wie sich von ihnen unterscheiden.

Die Besuchenden können beispielsweise hautnah erfahren und begreifen, wie groß die Pfoten, Krallen und Zähne von Tigern sind – und sogar, wie sich ihre Zunge anfühlt. Die Exponate können angefasst werden. Außerdem wird über das natürliche und heutige Verbreitungsgebiet der Unterarten des Tigers informiert und über ihre Gefährdung in den unterschiedlichen Lebensräumen aufgeklärt.

Am Welt-Tiger-Tag informiert das Team der Wilhelmaschule über die Großkatzen. Foto: Wilhelma

Förderprojekt der Wilhelma-Freunde in Indonesien

Außerdem wird über die schon seit 2002 bestehende Zusammenarbeit der Wilhelma mit der WildCats Conservation Alliance informiert. Diese treibt Schutzmaßnahmen für den Sumatra-Tiger im indonesischen Kerinci-Seblat-Nationalpark voran. Der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma unterstützt das Projekt seit 2021 jedes Jahr mit einem Betrag von 20000 Euro. „Mit den Geldern aus Stuttgart werden Ranger-Einheiten finanziert, die den Erhalt des Sumatra-Tigers in seinen letzten verbliebenen Refugien sichern“, erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.

An der neuen Amurtiger-Anlage wird über die größte Katze der Welt informiert. Foto: Wilhelma

Während sich die Wilhelma und ihr Förderverein für den Erhalt der kleinsten Unterart des Tigers auf Sumatra engagieren, ist ja die größte Katze der Welt nun auch ganz lebendig in der Wilhelma zu bewundern.

Kater Amazar und Katze Noia leben sich gerade ein

Denn: Am 16. Juli wurde die 5000 Quadratmeter große und naturnah gestaltete Anlage für Amurtiger feierlich eröffnet die durch das Land Baden-Württemberg und den Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma finanziert wurde. In der Anlage leben sich gerade die neuen Bewohner, der Tigerkater Amazar und das Weibchen Noïa ein, die 2023 in Zoos in den Niederlanden und in Frankreich zur Welt gekommen sind.

Aktuell nur 200 Tiere als Reservepopulation

Sie sollen einmal für Nachwuchs sorgen. Denn: „Alle Unterarten des Tigers sind in der Natur stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht“, sagt der Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Angesichts weiterhin schrumpfender Lebensräume in der natürlichen Heimat des Tigers komme Zoos eine besondere Verantwortung für den Arterhalt zu, so der Zoo-Chef. Die neue Anlage für Amurtiger biete optimale Voraussetzungen für die Haltung und Zucht der größten Katze der Welt. „Wir sind daher zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren die aktuell rund 200 Tiere umfassende Reservepopulation des Amurtigers in europäischen Zoos mit eigenen Nachzuchten verstärken werden“, so Kölpin.

Info-Tag Am 29. Juli können sich die Besucher von 11 bis 17 Uhr vor der neuen Anlage für Amurtiger informieren. Das Angebot ist im Eintritt für die Wilhelma enthalten.