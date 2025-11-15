Es gibt Auerhuhn-Nachwuchs - im Schwarzwald wurden Jungvögel gesichtet. Trotz Schutzmaßnahmen bleibt der seltene Vogel vom Aussterben bedroht. Wie steht es um seine Entwicklung?
Im Südschwarzwald ist Nachwuchs des seltenen Auerhuhns gesichtet worden. Wie der Verein Auerhuhn im Schwarzwald auf der Plattform Instagram berichtet, waren drei Auerhennen und ein Auerhahn auf einer wilden Waldfläche unterwegs – „vermutlich ein Gesperre, also eine Mutter mit ihren bereits fast ausgewachsenen Küken“, berichteten die Auerhuhn-Experten. „Wir freuen uns natürlich riesig“, sagte eine Sprecherin des Vereins.