Aktion Weihnachten: Viele Engel in der Stadt

19 Bunt wie das Leben: Holz-Engel aus dem Kreativatelier des BHZ in Feuerbach. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Umfrage der Aktion Weihnachten unter Stuttgartern ergibt: In dieser Stadt sind viele Engel unterwegs. Auch viele Menschen zeigen im Umgang mit anderen Engelsqualitäten. Eine Beobachtung von Jan Sellner.











Laut Statistik zählte Stuttgart Ende November exakt 609 702 Einwohner – 305 771 Frauen und 303 931 Männer. Nicht erfasst sind in dieser Erhebung des Statistischen Amtes die Zahl der Engel, die sich in Stuttgart aufhalten. Und vermutlich liegt man nicht falsch, wenn man annimmt, dass sie auch sonst in keiner Statistik auftauchen. Abgesehen von den Holz-Engeln aus dem Kreativatelier des BHZ, der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die für unsere Benefizaktion – die Aktion Weihnachten – unterwegs sind. Erfreulicherweise wurden schon mehr als 200 der bunten Engel bestellt.