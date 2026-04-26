Aktion in Gerlingen: Nachtschwärmen: Viele machen die Nacht zum Tag
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Die vergleichsweise milden Temperaturen luden zum Bummeln und Verweilen ein. Foto: Simon Granville

Livemusilk, geöffnete Geschäfte, kulinarische Angebote, Livemusik – der Stadtmarketingverein hatte am Freitagabend mit einem besonderen Programm in die Innenstadt eingeladen.

Erst wird Sirtaki getanzt, dann – nah dem italienischen „Bella Ciao“ – textsicher Helene Fischer mitgesungen, während andere in der angrenzenden Buchhandlung durch die Neuerscheinungen blättern und dabei mit dem Fuß mitwippen: In der Kronengasse zeigte sich am späten Freitagabend, was das Nachtschwärmen ausmacht. Gemeinsam zeigte die Gerlinger Bevölkerung sich und ihren Gästen, wie es ist, in einer lebendigen Innenstadt zu leben.

 

Der Stadtmarketingverein hat organisiert

Etliche Geschäfte hatten bis nach 22 Uhr geöffnet, an mehreren Orten erklang Livemusik, Straßenkünstler traten auf – und auch Dundu war unterwegs, die überdimensionierte Lichtpuppe. Kindergarten und Stadtbücherei waren ebenfalls in das Programm eingebunden. Musik, Kunst und kulinarische Angebote – auch im Zeichen der Französischen Wochen, mit der in der Region Stuttgart 75 Jahre deutsch-französische Freundschaft gefeiert wird – lockten alle Generationen in die Innenstadt. Organisiert wurde das Nachtschwärmen vom Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“.

 