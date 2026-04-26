8 Die vergleichsweise milden Temperaturen luden zum Bummeln und Verweilen ein. Foto: Simon Granville

Livemusilk, geöffnete Geschäfte, kulinarische Angebote, Livemusik – der Stadtmarketingverein hatte am Freitagabend mit einem besonderen Programm in die Innenstadt eingeladen.











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Erst wird Sirtaki getanzt, dann – nah dem italienischen „Bella Ciao“ – textsicher Helene Fischer mitgesungen, während andere in der angrenzenden Buchhandlung durch die Neuerscheinungen blättern und dabei mit dem Fuß mitwippen: In der Kronengasse zeigte sich am späten Freitagabend, was das Nachtschwärmen ausmacht. Gemeinsam zeigte die Gerlinger Bevölkerung sich und ihren Gästen, wie es ist, in einer lebendigen Innenstadt zu leben.