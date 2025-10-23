Aktion im Stuttgarter Stadtpalais: Stuttgart aus Lebkuchen – so kann man mitbauen

Das Stadtpalais sucht kreative Zuckerbäcker, die Stuttgart aus Lebkuchen nachbauen – vom Hauptbahnhof bis zur Villa Berg. Das Bewerbungsverfahren läuft ab jetzt.
Das Stuttgarter Stadtpalais sucht talentierte Zuckerbäcker: Zur Adventszeit soll die Landeshauptstadt in Lebkuchen entstehen – vom Fernsehturm bis zur MHP-Arena, von der Markthalle bis zum Tagblattturm. 20 Lebkuchenexponate sind für die Ausstellung „Winterwunder-Lebkuchenstadt“ in dem Museum für Stadtgeschichte am Charlottenplatz geplant. Zehn steuern – wie bei einer ähnlichen Aktion im vergangenen Jahr – Stuttgarter Architekturbüros bei, zehn sollen von Stuttgarterinnen und Stuttgartern gebaut werden.