Aktion an Valentinstag: Per Kuss kostenfrei in die Schlösser Ludwigsburg und Solitude

Per Kuss kostenfrei in die Schlösser Ludwigsburg und Solitude

Aktion an Valentinstag

1 Küssen sich Paare an der Kasse, erhalten sie freien Eintritt. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Im Rahmen der Aktion „Küss mich! Im Schloss“ können Paare mehrere Schlösser im Land am Valentinstag kostenfrei besuchen. Es reicht ein Kuss an der Kasse. In Ludwigsburg und im Schloss Solitude ist sogar eine Führung inklusive.











Ein einfacher Kuss an der Kasse – und schon öffnen sich am Valentinstag, 14. Februar, im Barockschloss Ludwigsburg Tür und Tor. Beim Aktionstag „Küss mich! Im Schloss“ feiern die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Liebe und gewähren Paaren kostenlosen Eintritt. Wer sich an der Kasse küsst, kann zusammen mit seinem Partner oder seiner Partnerin die historischen Monumente besuchen.