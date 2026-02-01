Aktienvorschau: Ein von Trump Auserkorener mit eigenem Kopf

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der designierte neue Notenbank-Chef Kevin Warsh gilt in Fachkreisen eigentlich als Anhänger der Geldstabilität. Entwarnung also?
Kevin Warsh also soll es werden – so will es Donald Trump, der in ihm den heiß ersehnten Nachfolger für den widerspenstigen US-Notenbank-Chef Jerome Powell sieht. Nicht jeder Experte hatte Warsh als Favoriten auf dem Zettel. So sorgte die Neuigkeit an den Börsen sogleich für Furore – allerdings in dem Sinne, dass der vermeintliche Günstling des US-Präsidenten bei genauerem Hinsehen die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) eher bestärken könnte als sie zu opfern.