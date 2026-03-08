Aktienvorschau: Anleger stehen vor Wochen der Unsicherheit

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Weil der Krieg am Persischen Golf so rasch nicht enden dürfte, ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen, meint unser Autor.
Hochnervös, aber noch kein Nervenzusammenbruch – so umschreiben Insider die Lage an den Aktienmärkten angesichts des Bombenhagels im Nahen Osten. Ein Minus von fast sieben Prozent hat der Dax über die Woche eingefahren – eine Korrektur, die aussieht wie ein Crash auf Raten. Besser hielten sich US-Indizes wie Standard & Poor’s 500 oder Nasdaq 100, was mit der relativ geringeren Betroffenheit vom globalen Ölmarkt und der Aufwertung des US-Dollar zu tun hat.