Eine Woche nach der „Aktenzeichen XY“-Sendung vom 26. November 2025 liegen den Ermittlern neue Hinweise zu drei schweren Fällen vor. Die Spanne reicht von einem brutalen Überfall auf eine Unternehmerfamilie über einen jahrzehntealten Kindermord bis zu einem tödlichen Raub an einem 91-Jährigen.