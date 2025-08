Verpasste Flüge am Baden-Airport - Großer Zeitpuffer ist Pflicht

Hunderte Passagiere verpassen Flüge am Baden-Airpark

1 Wegen langer Wartezeiten haben einige Passagiere bereits ihren Flug verpasst. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Hunderte Passagiere verpassten am Baden-Airpark wegen Personalmangels ihren Flug – trotz erster Gegenmaßnahmen bleibt die Lage kritisch.











Lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben in den vergangenen anderthalb Jahren dazu geführt, dass Hunderte Passagiere ihre Flüge verpassten. Allein 2024 stellten 442 betroffene Reisende einen Antrag auf Staatshaftung beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart, wie aus einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag hervorgeht. Bis Juli 2025 seien weitere 346 Anträge hinzugekommen.