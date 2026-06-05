Aida Turturro: Die Sopranos-Star nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Aida Turturro, bekannt als Janice Soprano aus der gleichnamigen HBO-Serie, hat offen über einen Herzinfarkt gesprochen, den sie zunächst gar nicht als solchen erkannte.
Aida Turturro (63) hat in einem Podcast über eine lebensbedrohliche Situation gesprochen, die sie sich lange nicht eingestehen wollte: Während eines Besuchs bei einer Freundin auf Long Island erlitt die Schauspielerin einen Herzinfarkt - und fuhr danach noch zwei Stunden durch Regen und Nebel nach Hause, mit dem Hund auf dem Beifahrersitz.