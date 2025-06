Aggressiver Fisch in Bayern: Zwei-Meter-Wels verletzt Badegäste, Polizei erschießt ihn

1 Ein Riesen-Fisch hat in Bayern die Polizei auf den Plan gerufen (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp/Patrick Pleul

Ein rund zwei Meter langer Wels hat in einem See bei Pleinfeld in Bayern mindestens fünf Badegäste verletzt. Wie die Polizei in Nürnberg am Samstagabend mitteilte, biss das Tier am Freitag immer wieder Schwimmende an einer Schwimminsel im Brombachsee. Vertreter der Wasserwacht riefen schließlich die Polizei. Einsatzkräfte sperrten den Bereich, ein Beamter erschoss den Fisch schließlich.