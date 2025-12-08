Ein VW kracht am Sonntagnachmittag bei Leonberg in die Leitplanke der B 296 – von außen. Der Fahrer gibt sich laut Polizei „äußerst aggressiv“. Möglicherweise war Alkohol im Spiel.

Möglicherweise betrunken, ganz sicher aber äußerst aggressiv unterwegs war ein 27-Jähriger am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg parallel zur B 295. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem VW auf Höhe der Grünbrücke aus Richtung Renningen und kam vom Weg ab. Er durchbrach einen Zaun und rutschte einige Meter die Böschung hinunter, bis er in die Leitplanke der Bundesstraße krachte. Dort blieb er stehen.

B 295: VW hat sich beim Herabstürzen der Böschung vielleicht überschlagen Aufgrund der Spurenlage ist laut Polizeibericht nicht auszuschließen, dass sich der Golf beim Herabstürzen der Böschung überschlagen hat und wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Der 27-Jährige verhielt sich laut Polizeiangaben den Streifenwagenbesatzungen gegenüber sofort so aggressiv, dass ihm Handschließen angelegt wurden. Da der Verdacht bestand, er könnte möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen, musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Die Beifahrerin im VW wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Am VW Golf entstand laut Polizei Schaden von rund 10 000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Flurschaden sowie die Schäden an Zaun und Leitplanke werden auf etwa 5000 Euro geschätzt.