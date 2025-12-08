Ein VW kracht am Sonntagnachmittag bei Leonberg in die Leitplanke der B 296 – von außen. Der Fahrer gibt sich laut Polizei „äußerst aggressiv“. Möglicherweise war Alkohol im Spiel.
Möglicherweise betrunken, ganz sicher aber äußerst aggressiv unterwegs war ein 27-Jähriger am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg parallel zur B 295. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem VW auf Höhe der Grünbrücke aus Richtung Renningen und kam vom Weg ab. Er durchbrach einen Zaun und rutschte einige Meter die Böschung hinunter, bis er in die Leitplanke der Bundesstraße krachte. Dort blieb er stehen.