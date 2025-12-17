Bilal El Khannouss und Silas sind vom VfB Stuttgart mit dabei, Badredine Bouanani könnte nachnominiert werden. Wie stehen ihre Chancen, den Titel zu gewinnen? Alle Infos zum Afrika-Cup.

Nach der Bundesliga ist vor dem Afrika-Cup. Ab dem 21. Dezember findet in Marokko der 35. Afrika-Cup statt. Für einige Bundesliga-Stars ist deshalb schon vor dem letzten Spieltag des Jahres Schluss, weil sie bereits zu ihren Nationalmannschaften reisen. Auch drei Spieler des VfB Stuttgart sind am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim nicht mit von der Partie. Wer das ist und alle anderen wichtigen Infos zum Afrika-Cup gibt es hier.

Was ist der Afrika-Cup? Der Afrika-Cup ist eine kontinentale Meisterschaft in Afrika. Er ist mit der Europameisterschaft oder der Copa America (Südamerika) zu vergleichen. Allerdings findet der Afrika-Cup als einzige Kontinentalmeisterschaft in der Regel alle zwei Jahre und nicht wie beispielsweise in Europa im Vier-Jahres-Rhythmus statt.

Wo und wann findet der Afrika-Cup statt?

Die 35. Auflage des Turniers wird in Marokko ausgespielt. Das Land ist nach 1988 zum zweiten Mal Austragungsort. Am 21. Dezember eröffnen Marokko und die Komoren das Turnier, am 18. Januar findet das Finale im Stade Moulay Abdellah in der Hauptstadt Rabat statt.

In welchem Modus wird gespielt?

24 Mannschaften nehmen am Afrika-Cup teil und sind in sechs Gruppen aufgeteilt. Platz eins und zwei der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die K.-O.-Phase. Hinzu kommen die vier besten Gruppendritten, die ebenfalls ins Achtelfinale einziehen. Von da aus geht es bis ins Finale, die Verlierer der Halbfinalpartien spielen außerdem ein Duell um Platz drei aus.

Wer sind die Favoriten?

Allen voran gilt Gastgeber Marokko als Favorit auf den Titel. Spieler wie Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Díaz (Real Madrid), Noussair Mazraoui (Manchester United) oder auch der Stuttgarter Bilal El Khannouss stehen im Aufgebot der Nordafrikaner. Auch Rekordsieger Ägypten um Weltstar Mohamed Salah gehört zum Favoritenkreis. Siebenmal konnte das Land der Pharaonen den Titel schon gewinnen, sie wollen den achten nachlegen. Weitere Anwärter auf die „Africa Cup of Nations Trophy“ sind der Senegal mit Spielern wie Sadio Mané (Al-Nassr) oder Nicolas Jackson (FC Bayern München), Nigeria mit Super-Stürmer Victor Osimhen (Galatasaray) oder die Elfenbeinküste mit Yann Diomandé (RB Leipzig). In der Vergangenheit gab es aber oft Außenseitersiege.

Welche Spieler fehlen dem VfB Stuttgart und wie stehen ihre Chancen auf den Titel?

Bilal El Khannouss: Der schnell zum Leistungsträger aufgestiegene Marokkaner steht dem VfB, wie alle abgestellten Spieler, im Jahr 2025 auf jeden Fall nicht mehr zur Verfügung. Der Marokkaner könnte am längsten fehlen, gehört er mit den Gastgebern doch zum Favoritenkreis.

Badredine Bouanani: Der Flügelspieler könnte für Algerien auf Grund von Verletzungen anderer noch nachnominiert werden. Auch Algerien ist ein Schwergewicht im afrikanischen Fußball und könnte weit kommen.

Silas: Mit der Demokratischen Republik Kongo nimmt auch Silas am Afrika-Cup teil und komplettiert die Ausfallliste des VfB. Zwar gehört das Team um den Stuttgarter nicht zu den stärksten Teilnehmern, das Achtelfinale liegt aber im Bereich des Möglichen. Beim VfB spielt der Angreifer allerdings keine Rolle.

Wann könnten El Khannouss und Co wieder für den VfB auflaufen?

Bei einem Aus in der Gruppenphase: Eine Rückkehr in den Kader gegen Leverkusen am 10. Januar wäre möglich.

Bei einem Aus im Achtelfinale (3.-6. Januar): Ein Kaderplatz gegen Leverkusen wäre möglich, aber durchaus fraglich. Und abhängig vom genauen Termin des Achtelfinals.

Bei einem Aus im Viertelfinale (8.-9. Januar): Die VfB-Spieler beim Afrika-Cup würden das Leverkusen-Duell auf jeden Fall verpassen. Gegen Eintracht Frankfurt (13. Januar) könnten sie dann zumindest theoretisch wieder zum Einsatz kommen.

Bei einem Aus im Halbfinale (14. Januar): Die Spiele gegen Leverkusen, Frankfurt und Union Berlin (18. Januar) liegen nicht im Bereich des Möglichen. Selbst bei einer Niederlage im Halbfinale findet am 17. Januar das Spiel um Platz drei beim Afrika-Cup statt. Dann könnten die VfB-Akteure frühestens am 25. Januar gegen Borussia Mönchengladbach wieder eingreifen. Ähnlich verhält es sich im Falle einer Finalteilnahme (18. Januar).

Wann und wo werden die Spiele übertragen?

Sportdigital überträgt die Spiele des Afrika-Cups. Der Anbieter ist auch über den Streamingdienst DAZN kostenpflichtig empfangbar.