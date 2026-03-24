Affalterbach: Mercedes-AMG bringt beim GT die Black Series zurück

Mercedes sieht für die Zukunft des Sportwagens schwarz und die Petrolheads dürften jubeln. Denn nach drei Jahren Pause rüsten die Schwaben ihren GT wieder zur Black Series auf.
AMG setzt dem GT die Krone auf – und bringt den Sportwagen auch wieder als Black Series. Das hat die schnelle Mercedes-Schwester jetzt in Affalterbach bestätigt und dabei gleich einen Doppelschlag angekündigt. Denn parallel zu dem streng limitierten aber straßenzugelassenen Topmodell soll es auch einen neuen GT3-Rennwagen geben.