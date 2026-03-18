AFCON 2025: Marokko mit Bilal El Khannouss nachträglich zum Sieger erklärt

Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart darf sich nun doch noch Afrika-Cup-Sieger nennen. Das hat die Sportgerichtskammer des CAF entschieden. Ein Blick auf das Prozedere.
Als langjähriger Beobachter des afrikanischen Fußballs ist man einiges gewohnt. Was der Beschwerdeausschuss des Confederation Africaine du Football (CAF) am späten Dienstagabend bekannt gab, hat dann doch noch einmal eine neue Qualität. Fast exakt zwei Monate nach dem Finale von Rabat wird dem Senegal der Sieg aberkannt. Das Spiel wird mit 3:0 für Marokko gewertet, der in afrikanischen Fußballkreisen einflussreiche Verband, gleichzeitig Gastgeberland des Turniers, bekommt den Titel so nachträglich zugesprochen. Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart ist damit Afrika-Cup-Sieger 2025. Zumindest vorläufig. Doch dazu später mehr.