Ärzteschaft fordert Nachbesserungen: Elektronische Patientenakte ist da – Kritik an ihr bleibt laut

Die neue elektronische Patientenakte (ePA) startet holprig. Zwar gibt es nur wenige Widersprüche von Versicherten, doch das Interesse ist gering. Die Ärzteschaft übt weiter Kritik.
Die Erwartungen an die elektronische Patientenakte (ePA) sind groß: Niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Psychotherapeuten sollen Befunde, Diagnosen, therapeutische Maßnahmen, Behandlungsberichte oder Medikationspläne künftig an dem zentralen Ort hinterlegen. Durch diese digitale Vernetzung soll das Gesundheitswesen einen Riesenschritt vorankommen. So sollen etwa Doppeluntersuchungen vermieden werden und Behandlungen insgesamt gezielter erfolgen.