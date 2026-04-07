Ärzte ziehen Notbremse: Lady Gaga sagt Konzert kurzfristig ab

"Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten": Lady Gaga sagte ein Konzert in Montreal kurzfristig ab. Es ist nicht das erste Mal, dass sie während ihrer "Mayhem Ball Tour" die Notbremse ziehen muss.
Lady Gaga (40) musste ihren Auftritt am Montag in Montreal kurzfristig canceln. "Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann und die Show absagen muss", schrieb die Sängerin gestern kurz nach 17 Uhr in einer Instagram-Story. Lady Gaga verriet, dass sie seit Tagen gegen eine Atemwegserkrankung kämpfe. Sie habe alles versucht, um sich zu erholen, doch die Krankheit wurde schlimmer.