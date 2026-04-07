Ärzte ziehen Notbremse: Lady Gaga sagt Konzert kurzfristig ab

"Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten": Lady Gaga sagte ein Konzert in Montreal kurzfristig ab. Es ist nicht das erste Mal, dass sie während ihrer "Mayhem Ball Tour" die Notbremse ziehen muss.

Lady Gaga (40) musste ihren Auftritt am Montag in Montreal kurzfristig canceln. "Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann und die Show absagen muss", schrieb die Sängerin gestern kurz nach 17 Uhr in einer Instagram-Story. Lady Gaga verriet, dass sie seit Tagen gegen eine Atemwegserkrankung kämpfe. Sie habe alles versucht, um sich zu erholen, doch die Krankheit wurde schlimmer.

"Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten", teilte Lady Gaga ihren Fans auf Instagram mit. Auch sie selbst glaubte nicht, dass sie eine Performance bieten könne, "die ihr verdient".

Lady Gaga "zutiefst betrübt" über Konzertabsage

"Ich weiß, wie sehr euch das enttäuscht, und ich könnte mich wirklich nicht schlechter fühlen, weil ich euch im Stich gelassen habe", schrieb die mehrfache Grammy-Gewinnerin. "Es tut mir so leid für alle, die sich vorgenommen hatten, heute Abend dabei zu sein und mich zu unterstützen", fügte sie an. "An alle, die heute Abend kommen wollten: Ich bin zutiefst betrübt und es tut mir so leid", schloss sie ihr Statement.

Lady Gaga war im Rahmen ihrer "Mayhem Ball Tour" bereits am Donnerstag und Freitag in Montreal aufgetreten. Ihre Auftritte in der kanadischen Stadt bezeichnete die Künstlerin in ihrem Absage-Post als "magisch und zutiefst bedeutsam".

Ein Nachholtermin für den gecancelten Auftritt steht noch nicht fest. Der Konzertveranstalter teilte aber mit, dass die Kosten für die bereits gekauften Tickets erstattet werden.

Nicht die erste Absage während der "Mayhem Ball Tour"

Lady Gaga musste bereits einen Termin in ihrer "Mayhem Ball Tour" absagen. Am 25. September 2025 hätte sie in Miami auftreten sollen. Damals sagte sie den Gig buchstäblich in letzter Minute ab. Beim Einsingen seien massive Stimmprobleme aufgetreten, hieß es. Sowohl ihr Arzt als auch ihr Gesangscoach rieten ihr von einem Auftritt ab.

Die Tour, mit der Lady Gaga ihr sechstes Studio-Album "Mayhem" auf die Bühne bringt, soll am 13. April 2026 in ihrer Heimatstadt New York City enden. Davor sind noch zwei Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota geplant.