Ärgernis in Stuttgart-Sillenbuch: Aufzug an Stadtbahn-Haltestelle seit knapp einem halben Jahr defekt

Gleich mehrere Fehler setzen einen Fahrstuhl in Sillenbuch seit August außer Betrieb. Auch an der Uni Vaihingen steht ein Aufzug zur S-Bahn still, die Ursache ist noch unklar.
Die Haltestelle Schemppstraße in Stuttgart-Sillenbuch hat eigentlich alles, was sich Fahrgäste wünschen: eine langgezogene Rampe, die Radfahrer nutzen können. Und einen Aufzug, der Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen mühelos vom Bahnsteig zur Kirchheimer Straße bringt. Nur dieser Fahrstuhl ist seit knapp einem halben Jahr defekt.