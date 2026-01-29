Ärger um KI-Nutzung: Bald nur noch Untertitel? Synchronsprecher bestreiken Netflix

Die deutsche Synchronbranche ist im Aufruhr: Wegen umstrittener KI-Regeln fliehen bekannte Stimmen von Netflix. Was bedeutet das für Filmfans?
Der vermeintliche Reporter von „Horse & Hound“ hat da eine Frage: „Haben Sie je daran gedacht, mehr Pferde in den Film zu packen? Oder Hunde vielleicht?“ Klar, so tollpatschig stottern kann nur Hugh Grant. Oder Patrick Winczewski, seine deutsche Synchronstimme nicht nur in der Liebeskomödie „Notting Hill“. Wer nicht ohnehin dazu übergegangen ist, nur noch Originalfassungen zu schauen, muss bei solchen Szenen bald wohl ganz unromantisch in den Untertiteln mitlesen. Bei Netflix, Deutschlands beliebtesten Streamingdienst, zeichnet sich ein massiver Synchronisationsstau ab.