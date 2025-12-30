Änderungen für neue Heizungen: Ende reiner Gasheizungen in Stuttgart – Diese Regeln gelten ab Juli 2026

Ab Juli 2026 dürfen in Stuttgart keine rein fossilen Heizungen mehr eingebaut werden. Geht im Herbst die Gasheizung kaputt, gibt es Übergangsregelungen.
Noch sechs Monate, dann greift für Großstädte wie Stuttgart die nächste Stufe des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), besser bekannt als Heizungsgesetz. In Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern dürfen ab dem 1. Juli 2026 keine rein fossilen Heizungen mehr eingebaut werden. Was bisher nur für Neubaugebiete galt, wird nun in Großstädten auf den Bestand ausgerollt. Ab Mitte 2028 ist es dann in kleineren Kommunen so weit. Was bedeutet dies, wenn in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart im Herbst die Gasheizung kaputtgeht?