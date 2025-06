Änderung im Fahrplan: Endlich! S-Bahn von Marbach nach Backnang fährt wieder im regulären Takt

1 Die Zeit des Schienenersatzverkehrs ist perdu. Foto: Simon Granville)

Zum 15. Juni wird es einen Fahrplanwechsel geben, von dem Pendler profitieren, die auf der Kleinen Murrbahn unterwegs sind.











Link kopiert



Vielen Pendlern dürfte ein Stern vom Herzen fallen. Nach Monaten, in denen zwischen Marbach und Backnang erst gar keine S-Bahnen rollten und später nur in einem ausgedünnten Takt, kehrt am Sonntag, 15. Juni, der Regelbetrieb zurück. Das vermeldete zuerst der CDU-Bundestagsabgeordnete Fabian Gramling. Kurz darauf bestätigte die Pressestelle der Deutschen Bahn die Nachricht. „Zum kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Juni, kann auf der kleinen Murrbahn wieder der Regelfahrplan mit einem Halbstundentakt der S-Bahn gefahren werden“, erklärt eine Sprecherin des Konzerns.