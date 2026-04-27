1 Ein Urlauber aus Bayern starb nach einer Schlangen-Show in einem Hotel (Symbolfoto). Foto: Sanjeev Gupta/epa/dpa-tmn/Sanjeev Gupta

Eine Schlangenvorführung in einem ägyptischen Urlaubshotel ist für einen Mann aus Bayern tödlich ausgegangen. Der 57-Jährige wurde bei der Vorführung in Hurghada gebissen.











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Eine Schlangenvorführung in einem ägyptischen Urlaubshotel ist für einen Mann aus Bayern tödlich ausgegangen. Der 57-Jährige besuchte mit seiner dreiköpfigen Familie Anfang April in einem Hotel in der Ferienhochburg Hurghada die Vorführung eines sogenannten Schlangenbeschwörers, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete. Bei der Show wurden Touristen zwei Schlangen - mutmaßlich Kobras - unter anderem um den Hals gelegt.