In Stuttgart öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Ob süße Geheimtipps oder beliebte Publikumsmagnete – wir geben den Überblick.

Die Weihnachtsmarktsaison in Stuttgart ist eröffnet: Bereits Ende November haben die ersten Weihnachtsmärkte im Kessel ihre Pforten geöffnet. Von liebevoll geschmückten Ständen mit Kunsthandwerk aus der Region oder alternativen Märkten mit Zaubershows, handgemachten Geschenken und kulinarischen Besonderheiten – die Adventszeit erfüllt die Luft mit Glühweinduft und Lichterglanz, der sogar Betonwüsten zum Strahlen bringt. Wir haben einen Überblick über Starttermine, Öffnungszeiten und Specials in den Stuttgarter Stadtteilen.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt Der Klassiker in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zählt zu den größten und traditionsreichsten in Europa und bietet rund 250 festlich dekorierte Stände in der historischen Innenstadt . Besucher genießen klassische Leckereien, regionale Spezialitäten und täglich wechselnde Konzerte im Innenhof des Alten Schlosses . Zudem sorgen Lichtinstallationen und ein Märchenland mit Karussells und Mini-Bahn für weihnachtliche Stimmung bei Familien .

Orte: Stuttgart-Mitte: Schlossplatz, Marktplatz, Schillerplatz, Altes Schloss, Stiftskirche

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: So–Do 11–21, Fr+Sa 11–22 Uhr; Eröffnung am 26.11: Stände ab 17 Uhr, Eröffnungszeremonie im Alten Schloss um 18 Uhr

Wintertraum

Im Herzen steht eine große Rollschuhbahn. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Wintertraum verwandelt den Stuttgarter Schlossplatz in ein stimmungsvolles Winterdorf mitten in der Stadt. Im Herzen steht eine große Rollschuhbahn, auf der man mit eigenen oder geliehenen Rollschuhen ohne Zeitbegrenzung fahren kann. Das Schlemmerdorf bietet regionale Speisen und Getränke, zudem gibt es wieder das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses, das bis 6. Januar geöffnet ist.

Ort: Schlossplatz, Stuttgart-Mitte

Zeitraum: bis 6. Januar 2026

Öffnungszeiten: Rollschuhbahn: tägl. ab 11 Uhr, letzter Einlass um 21:30 Uhr, Betriebsschluss um 22:30 Uhr (witterungsabhängig), Riesenrad: 19.11.-26.12: So-Do 11-21, Fr-Sa 11-22 Uhr

Wouahou Winterdorf am Marienplatz

Die Atmosphäre am Marienplatz ist entspannt. Foto: Lichtgut

Das Wouahou Winterdorf ist ein kreativer, alternativer Wintermarkt mit einem großen beheizten Tipi, in dem Konzerte, Workshops, Yoga oder Familienprogramme stattfinden. Die Atmosphäre am Marienplatz ist entspannt, urban und nachhaltig mit Bio-Getränken, regionalen Speisen und vielen Mitmachangeboten wie Stockbrot oder Bastelaktionen für Kinder. Der Eintritt ist frei, wodurch das Winterdorf auch spontan sehr beliebt ist .

Ort: Marienplatz, Stuttgart-Süd

Zeitraum: 21. November bis 21. Dezember

Öffnungszeiten: Mo–Fr 16-22, Sa 11-22, So 11-20 Uhr

Punschwald

Besonders beliebt sind die zahlreichen hausgemachten Punschvarianten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Punschwald ist kein klassischer Weihnachtsmarkt, sondern ein urbanes Winterwunderland mit echten Tannen, stimmungsvoller Beleuchtung und gemütlichen, beheizten Sitzbereichen. Besonders beliebt sind die zahlreichen hausgemachten Punschvarianten sowie die weihnachtlichen Street-Food-Angebote von Raclette bis Dinnete. An manchen Abenden sorgen DJs an den beiden Standorten am Feuersee oder beim Milaneo für eine lebendige Atmosphäre.

Orte: Feuersee A&W-Areal, Stuttgart-West; Milaneo, Stuttgart-Nord

Zeitraum: bis Februar 2026

Öffnungszeiten: Feuersee: Do–So 16:16–22 Uhr; Milaneo / Mailänder Platz: Mi–Fr 16:16–22, Sa 12:12–22, So 16:16–22 Uhr

Christmas Garden

Zum ersten Mal wird dieses Jahr auch ein großer Baum als „Geist der Weihnacht“ inszeniert Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Christmas Garden verwandelt die Wilhelma in einen etwa zwei Kilometer langen, funkelnden Spazierweg mit kunstvollen Licht- und Klanginstallationen. Entlang des Rundwegs finden sich leuchtende Tierfiguren, Laserprojektionen und atmosphärische Soundkulissen für ein besonders immersives Wintererlebnis. Kleine Gastronomiestände sorgen für warme Getränke und Snacks während des Rundgangs.

Ort: Wilhelma, Stuttgart-Bad Canntatt

Zeitraum: bis 11. Januar 2026

Öffnungszeiten: Eintritt in Zeitfenstern

Winterlichter im Lapidarium

Besucher können sogar eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen. Foto: Julian Rettig

Im Lapidarium entsteht ein ruhiger, stimmungsvoller Lichtpark, bei dem Skulpturen, Mauern und der Garten durch kreative Licht- und Schatteninstallationen in Szene gesetzt werden. Ergänzt wird die Atmosphäre durch sanfte Klangwelten, die den historischen Ort in ein poetisches Lichterlebnis verwandeln. Der Eintritt ist frei, und Besucher können sogar eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen, um die Lichtkunst spielerisch zu erweitern.

Ort: Lapidarium, Stuttgart-Süd

Zeitraum: 29. November bis 18. Januar 2026

Öffnungszeiten: Fr-So 17–20 Uhr, Eröffnung am 28. November, 17 Uhr

Sternenmarkt

Entlang der Marktstraße reihen sich viele kleine Stände aneinander. Foto: Sebastian Steegmüller

Der Sternenmarkt in Bad Cannstatt zieht sich durch die historische Fußgängerzone der Altstadt und bietet eine deutlich ruhigere, besinnlichere Atmosphäre als der große Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Entlang der Marktstraße reihen sich viele kleine Stände aneinander, die typisches Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, Schmuck, regionale Spezialitäten und traditionelle Leckereien anbieten. Besonders reizvoll ist der Sternenmarkt durch die Mischung aus jahrhundertealten Gebäuden, liebevoll dekorierten Ständen und einem eher entspannten, nachbarschaftlichen Flair.

Ort: Marktstraße und Altstadt, Stuttgart-Bad Cannstatt

Zeitraum: 26. November bis 24. Dezember

Öffnungszeiten: ab ca. 11:30 Uhr täglich (Endzeiten je nach Wochentag)

Vaihinger Weihnachtsmarkt

Rund 100 Stände verschiedener Vereine, Kunsthandwerker und lokaler Anbieter füllen den Rathausplatz. Foto: Ingo Vögele

Der Vaihinger Weihnachtsmarkt findet traditionell am ersten Adventswochenende statt und gehört zu den größten Stadtteilmärkten in Stuttgart. Rund 100 Stände verschiedener Vereine, Kunsthandwerker und lokaler Anbieter füllen den Rathausplatz und die angrenzenden Straßen. Der Markt ist besonders beliebt durch seine starke Beteiligung der örtlichen Gemeinschaft – von Musikvereinen über Schulen bis hin zu sozialen Einrichtungen, die eigene Aktionen und kleine Aufführungen anbieten.

Ort: Rund um das Bezirksrathaus, Stuttgart-Vaihingen

Termine: 29.+30. November

Öffnungszeiten: Sa 11-20, So 11-19 Uhr

Feuerbacher Weihnachtsmarkt

Der Feuerbacher Weihnachtsmarkt wird zwei Tage lang veranstaltet. Foto: Melanie Axter

Der Feuerbacher Weihnachtsmarkt gehört zu den beliebtesten Stadtteilmärkten im Stuttgarter Norden und erstreckt sich rund um die historische Kelter. Er wird über zwei Tage veranstaltet : Am Samstagabend eröffnet der Markt mit einer stimmungsvollen, festlich beleuchteten Nachtatmosphäre, während der Sonntag stärker familienorientiert ist und ein buntes Programm aus Musik, Kinderaktionen und warmen Speisen bietet.

Ort: Rund um die Kelter und Klagenfurter Straße, Stuttgart-Feuerbach

Termine: 6.+ 7. Dezember

Öffnungszeiten: Sa 18-22, So 11:15-18 Uhr

Untertürkheimer Weihnachtsmarkt

Der Markt wird von lokalen Vereinen, Schulen, Kirchengemeinden und Initiativen getragen. Foto: Regine Warth

Der Untertürkheimer Weihnachtsmarkt ist ein klassischer, liebevoll organisierter Stadtteilmarkt, der traditionell nur an einem Tag stattfindet und vor allem von lokalen Vereinen, Schulen, Kirchengemeinden und Initiativen getragen wird. Rund 30 Stände bieten Selbstgemachtes, Gebackenes, Bastelarbeiten, Kunsthandwerk und herzhafte sowie süße Speisen an, wodurch der Markt eine ausgesprochen familiäre und gemeinschaftliche Atmosphäre hat. Ein kleines Bühnenprogramm mit Chören, Musikgruppen und Kinderbeiträgen sorgt dafür, dass sich der Marktplatz für ein Wochenende in einen heimeligen Treffpunkt verwandelt.

Ort: Leonhard-Schmidt-Platz, Stuttgart-Untertürkheim

Termin: 6. Dezember

Öffnungszeiten: 11-20 Uhr

Zazenhäuser Weihnachtsmarkt

Rund um die Nazariuskirche befinden sich Stände der ortsansässigen Vereine. Foto: Torsten Ströbele

Rund um die Nazariuskirche lädt der Bürgerverein Stuttgart-Zazenhausen e.V. bereits zum 37. Mal zum traditionellen Weihnachtsmarkt rund um die Nazariuskirche ein. Im malerischen Ortskern von Zazenhausen erwarten die Besucher am 29. November ausschließlich Stände der örtlichen Vereine, Institutionen und Mitglieder des Bürgervereins – kommerzielle Anbieter sind hier nicht vertreten.

Ort: Nazariuskirche, Stuttgart-Zazenhausen

Termin: 29. November

Öffnungszeiten: 11-17 Uhr