ADAC berichtet: Dieselpreis erreicht seit Start von neuer Tankstellen-Regel täglich Rekorde

Laut ADAC hat der Dieselpreis nach Einführung der neuen Preisregelung für Tankstellen täglich einen neuen Höchststand erreicht.
Der Dieselpreis hat nach dem Start der neuen Preisregelung für Tankstellen laut ADAC an jedem Tag ein neues Allzeithoch erreicht. Am Karsamstag kostete ein Liter Diesel an deutschen Tankstellen im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,425 Euro und damit 3,4 Cent mehr als am Karfreitag, wie der ADAC am Sonntag mitteilte. Das frühere Allzeithoch vom März 2022 werde damit inzwischen um zehn Cent übertroffen.