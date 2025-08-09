Achtjährige Musical-Darstellerin: Wie Leonie aus Wäschenbeuren zu Prinzessin Anna wird

Leonie Zipperle aus Wäschenbeuren spielt die junge Anna im Disney-Musical „Die Eiskönigin“. Hier erzählt sie, wie man als Achtjährige zur Musical-Darstellerin wird.
Leonie Zipperle sitzt in der Maske. Sie kennt das schon, an diesem Nachmittag spielt die Achtjährige ihre neunte Show. „Die Haare werden geschneckelt, damit sie eng am Kopf anliegen“, erklärt Maskenbildner Ahmed Mnissi und wickelt in Windeseile eine Haarsträhne nach der anderen um den Finger und steckt sie dann mit Haarnadeln fest. Das Mädchen aus Wäschenbeuren wirkt entspannt. Noch etwa eine halbe Stunde, bis sie als Anna im Musical „Die Eiskönigin“ das Publikum im Apollo-Theater verzaubern wird.