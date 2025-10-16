Achterbahn in Kaisersbach: Zu krass für den Schwaben-Park? Die Wilde Hilde soll weg

Vor sieben Jahren wurde die „Wilde Hilde“ als Weltneuheit gefeiert. Nun gibt der Schwaben-Park sie an einen anderen Park ab. Was bedeutet dies für die „Force One“?
Vor sieben Jahren wurde sie bei ihrer Einweihung als Weltneuheit gefeiert eingeweiht – jetzt soll sie den Schwaben-Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) schon wieder verlassen. Die Rede ist von der „Wilden Hilde“, einer Achterbahn der speziellen Art. Statt durch seitliche Kurven fahren die Fahrgäste hier zuerst 20 Meter nach oben – und dann im Zickzack abwärts, dabei werden sie ordentlich durchgeschaukelt. Kennern ist dieser Achterbahntyp als „Roller Ball“ bekannt. Sogar aus dem Ausland kamen deswegen Gäste.