Acht Monate nach dem Tod von Diane Keaton versteigert das Auktionshaus Bonhams den Nachlass der Oscarpreisträgerin. Im Juni sollen an vier Terminen in New York und Los Angeles unter anderem Kleidungsstücke und ein Originaldrehbuch angeboten werden.

Diane Keaton (1946-2025) hat über Jahrzehnte gesammelt, kuratiert und ihren eigenen, unverwechselbaren Stil geprägt. Nun kommt der Nachlass der Oscarpreisträgerin unter den Hammer: Wie das Auktionshaus Bonhams in einer Pressemitteilung ankündigt, wird die private Sammlung der im Oktober 2025 verstorbenen Schauspielerin im Juni an vier Terminen in New York und Los Angeles versteigert.

Unter dem Titel "Diane Keaton: The Architecture of an Icon" werden laut Bonhams Möbel und Kunstwerke, ikonische Mode, persönliche Gegenstände sowie Film-Memorabilia angeboten - nach Angaben des Auktionshauses eine "sorgfältig geprüfte Auswahl" aus dem Besitz der Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Stilikone.

Vom Originaldrehbuch bis zum Ralph-Lauren-Anzug

Zu den Höhepunkten der Auktion zählt das originale, noch unbetitelte Drehbuch zu Woody Allens (90) "Der Stadtneurotiker" (1977). Für ihre Rolle der Annie Hall wurde Keaton mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Außerdem kommen mehrere Kleidungsstücke zum Aufruf, die von Ralph Lauren (86) und Thom Browne (60) entworfen wurden, sowie einige von Keaton selbst geschaffene Collagen.

Dorrie Hall, die Schwester der Verstorbenen, wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert, über Diane Keaton zu sprechen heiße, "über eine Intuition zu sprechen, über ein untrügliches visuelles und kreatives Gespür, das sie durch Jahrzehnte künstlerischer Erkundung geführt hat".

Vier Versteigerungen an beiden Küsten

Die Auktionen verteilen sich über knapp zwei Wochen und umfassen vier einzelne Angebote:

"Tailored & Timeless": 31. Mai bis 9. Juni in New York und online

"At Home with Diane": 1. bis 10. Juni in Los Angeles und online

"Chapters of an Edited Life": 1. bis 11. Juni in Los Angeles und online

Abgeschlossen wird die Reihe am 8. Juni mit der Live-Auktion "Architecture of an Icon", die ausschließlich in New York stattfindet.

Diane Keaton starb im Oktober 2025

Diane Keaton war am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Wie ihre Familie später in einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People" mitteilte, war eine Lungenentzündung die Todesursache. Die Angehörigen bedankten sich seinerzeit für die "außergewöhnlichen Nachrichten voller Liebe und Anteilnahme".

Ihren Durchbruch hatte Keaton in den 1970er-Jahren mit "Der Pate" sowie mit ihren Arbeiten mit Regisseur Woody Allen. In ihrer jahrzehntelangen Karriere folgten unter anderem Komödienklassiker wie "Der Club der Teufelinnen" (1996), "Was das Herz begehrt" (2003) oder "Die Familie Stone - Verloben verboten!" (2005).