Acht Monate nach dem Tod von Diane Keaton versteigert das Auktionshaus Bonhams den Nachlass der Oscarpreisträgerin. Im Juni sollen an vier Terminen in New York und Los Angeles unter anderem Kleidungsstücke und ein Originaldrehbuch angeboten werden.
Diane Keaton (1946-2025) hat über Jahrzehnte gesammelt, kuratiert und ihren eigenen, unverwechselbaren Stil geprägt. Nun kommt der Nachlass der Oscarpreisträgerin unter den Hammer: Wie das Auktionshaus Bonhams in einer Pressemitteilung ankündigt, wird die private Sammlung der im Oktober 2025 verstorbenen Schauspielerin im Juni an vier Terminen in New York und Los Angeles versteigert.