Acht Jahre nach ihrem Pärchen-Debüt in Cannes zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz erneut verliebt auf dem roten Teppich. "Wir kommen immer wieder gerne zusammen hierher", schwärmt das Supermodel im Interview.

Acht Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt strahlen Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) wieder gemeinsam auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Für das Supermodel ist die Côte d'Azur längst mehr als ein Termin im Festivalkalender - sie ist ein Ort voller gemeinsamer Erinnerungen.

"Es war ein wunderschöner Trip mit meinem Mann" Ihre Pärchen-Premiere bei der amfAR-Gala während der Filmfestspiele 2018 sorgte damals für reichlich Schlagzeilen. Klum hatte sich bei ihrem Stylisten spontan für ein weißes Spitzenkleid entschieden. Erst im Nachhinein erfuhr sie, dass es sich dabei um ein echtes Hochzeitskleid handelte. "Das war unser erster gemeinsamer Auftritt, also direkt eine Schlagzeile - völlig ungewollt", erinnert sie sich lachend im Interview. Dennoch blickt sie mit großer Wärme auf diesen Moment zurück: "Es war ein wunderschöner Trip mit meinem Mann, deshalb kommen wir auch immer wieder gerne zusammen hierher."

Auch diesmal will das Paar, das mittlerweile seit sieben Jahren verheiratet ist, die Zeit an der Côte d'Azur nicht nur für berufliche Termine nutzen. "Wir versuchen immer, so ein bisschen Business mit Pleasure zu verbinden - ein paar Auftritte, Interviews und zwischendurch auch Zeit zum Genießen", erzählt Klum. Am Wochenende hätten sie sich ein Boot gemietet. "Man kann ja nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten - es ist auch schön, sich Zeit zu nehmen und solche Momente zu genießen."

"Ich war vorher auch schon selbstbewusst"

Hinter Klum liegen ereignisreiche Wochen. Nach ihrem Auftritt bei der Met-Gala Anfang Mai reiste sie weiter nach Hamburg zur OMR, danach folgte ein Shooting in Barcelona, bevor sie schließlich in Cannes eintraf. Dort ist sie als Markenbotschafterin von L'Oréal Paris im Einsatz und zog bereits bei der Eröffnung der Filmfestspiele die Blicke auf sich.

Auch an der Seite von Tom Kaulitz sorgt die 52-Jährige wieder für jede Menge Blitzlichtgewitter. Klum genießt es, ihren eigenen Stil auf den roten Teppich zu bringen - und ihn selbstbewusst zu zeigen. Dieses Selbstbewusstsein verdanke sie allerdings nicht erst ihrem Mann. "Ich war vorher auch schon selbstbewusst", stellt sie klar. "Mein Job war immer, gesehen zu werden. Das liebe ich auch. Vielleicht, weil ich schon immer auf der Bühne stand. Zudem bin ich ein bisschen exhibitionistisch. Ich liebe es, rauszugehen, zu walken und zu wissen, dass die Leute einen anschauen."

Stillstand liegt Klum dabei nicht. Sie probiere sich gerne aus, sagt sie - beruflich wie persönlich: "Ich challenge mich gerne selbst, probiere Neues aus. Wenn du mit etwas nicht happy bist, hast du es in der Hand, etwas zu verändern."

Leni und Henry folgen ihrem eigenen Weg

Diese Haltung hat sie offenbar auch an ihre Kinder weitergegeben. Ihre Tochter Leni (22) und ihr Sohn Henry (20) sind inzwischen ebenfalls in der Modebranche unterwegs. "Als Henry gesagt hat, er will modeln, war ich überrascht, aber er macht das richtig gut. Er hat das irgendwie im Blut", so Klum lachend. "Er hatte schon immer seinen eigenen Style, wollte immer besondere Sachen, ständig neue Frisuren - Mohawk, grün, alles Mögliche. Er probiert einfach gerne aus und versteht die Moves vor der Kamera total intuitiv."

Mit ihrem Sohn zusammenzuarbeiten, sei für Klum etwas Besonderes: "Das macht super viel Spaß. Und es ist auch einfach schön, solche Momente gemeinsam zu haben. Irgendwann gehen die Kinder ja aus dem Haus und jeder lebt sein eigenes Leben." Sie selbst kenne diesen Schritt nur zu gut: "Ich denke da auch an mich zurück - ich habe mit 21 meinen Koffer gepackt und bin nie mehr zurückgekommen."

Was Heidi Klum wirklich glücklich macht

So sehr Klum ihre Kinder darin bestärkt, eigene Wege zu gehen, so sehr bleibt die Familie ihr Fixpunkt. Zwischen roten Teppichen, Reisen und beruflichen Terminen ist es am Ende dieses private Fundament, das für sie zählt. Auf die Frage, was sie glücklich mache, antwortet sie ohne Zögern: "Wenn alle gesund sind. Meine Familie. Wenn meine Kinder happy sind, ihren Weg gehen, sich nicht verloren fühlen - das ist für mich das Allerwichtigste." Am liebsten habe sie es, wenn alle zu Hause unter einem Dach seien. "Die sind ja alle unterwegs, reisen, fahren irgendwo hin - und du hast immer diese Sorge. Wenn sie aber glücklich und safe sind, dann bin ich glücklich."