Acht Jahre nach ihrem Pärchen-Debüt in Cannes zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz erneut verliebt auf dem roten Teppich. "Wir kommen immer wieder gerne zusammen hierher", schwärmt das Supermodel im Interview.
Acht Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt strahlen Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) wieder gemeinsam auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Für das Supermodel ist die Côte d'Azur längst mehr als ein Termin im Festivalkalender - sie ist ein Ort voller gemeinsamer Erinnerungen.