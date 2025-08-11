AC/DC in Karlsruhe für 80 statt 165 Euro erleben

AC/DC rocken am 17. August Karlsruhe – und kurz vor dem Konzert purzeln die Ticketpreise. Auf eBay und Co. gibt’s Karten schon ab 80 Euro.
Für das AC/DC-Konzert am 17. August in Rheinstetten bei Karlsruhe sind noch Restkarten erhältlich – und das teils zu drastisch reduzierten Preisen. Die Stadt rechnet mit bis zu 80.000 Besuchern auf dem Gelände der Messe Karlsruhe, ausverkauft ist die Show der Altrocker jedoch noch nicht. Über den offiziellen Ticketanbieter Eventim gibt es aktuell noch Karten der Kategorie 1 für 165,50 Euro. Wer sich spontan entscheidet, kann aber deutlich günstiger zuschlagen.