AC/DC in Karlsruhe für 80 statt 165 Euro erleben

AC/DC rocken am 17. August Karlsruhe – und kurz vor dem Konzert purzeln die Ticketpreise. Auf eBay und Co. gibt’s Karten schon ab 80 Euro.

Für das AC/DC-Konzert am 17. August in Rheinstetten bei Karlsruhe sind noch Restkarten erhältlich – und das teils zu drastisch reduzierten Preisen. Die Stadt rechnet mit bis zu 80.000 Besuchern auf dem Gelände der Messe Karlsruhe, ausverkauft ist die Show der Altrocker jedoch noch nicht. Über den offiziellen Ticketanbieter Eventim gibt es aktuell noch Karten der Kategorie 1 für 165,50 Euro. Wer sich spontan entscheidet, kann aber deutlich günstiger zuschlagen.

Zweitmarkt-Angebote ab 80 Euro

Auf eBay finden sich unter den Stichwörtern „AC/DC“ und „Karlsruhe“ derzeit über 380 Angebote. Einige Verkäufer bieten ihre Kategorie-1-Tickets bereits für 80 Euro im Sofortkauf an – also rund 80 Euro günstiger als der Originalpreis von 163 Euro. Auch viele weitere Angebote liegen bei 100 Euro oder darunter.

Selbst bei den begehrten Premium-Tickets für den „Golden Circle“, der Zugang zum vorderen Bühnenbereich ermöglicht, lässt sich sparen: Statt 180 Euro rufen Verkäufer auf dem Zweitmarkt teils nur 150 Euro auf. Auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform „Fansale“ von Eventim sind aktuell 289 Kartenangebote gelistet – ebenfalls mit teils deutlichen Preisnachlässen. Für Kurzentschlossene eröffnet sich damit die Chance, AC/DC deutlich günstiger zu sehen.

Das spielt die Band in Karlsruhe

Die Setlist für die Show umfasst 21 Songs und vereint Klassiker mit neuen Titeln vom aktuellen Album „Power Up“:

If You Want Blood (You’ve Got It) Back in Black Demon Fire (neu, vom Album Power Up) Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark (ebenfalls Power Up) Stiff Upper Lip Highway to Hell Shoot to Thrill Sin City Rock ‘n’ Roll Train (teilweise ersetzt, je nach Ort) Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock

Zugabe: