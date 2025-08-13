AC/DC „Power Up“-Tour: Was erwartet die Fans von Angus Young und Co. in Karlsruhe?

Im Rahmen ihrer „Power Up“-Tour sind AC/DC im Sommer 2024 bereits in Stuttgart aufgetreten. Ob sich die Band für das Konzert am Sonntag in Karlsruhe viel Neues einfallen lässt?
Die australische Band AC/DC tritt am Sonntag in Karlsruhe auf. Rund 75.000 Besucherinnen und Besucher werden bei der Show im Rahmen der „Power Up“-Tour erwartet. Und was die wiederum erwartet, wissen zumindest die 90.000 Fans ziemlich gut, die im Juli 2024 beim AC/DC-Konzert auf dem Cannstatter Wasen waren. Denn auch dieses fand im Rahmen der „Power Up“-Welttournee statt. Für alle, die einen Vorgeschmack bekommen möchten, was auf der Bühne und drumherum passieren wird, hier unsere Besprechung des Konzert vom 17. Juli 2024 in Stuttgart.