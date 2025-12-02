Abwehr des VfB Stuttgart: Pech für Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez – Chance für Leonidas Stergiou?

Der VfB Stuttgart war zuletzt in der Abwehr richtig gut aufgestellt. Nun fallen gleich zwei Spieler mindestens bis Jahresende aus.
Als der VfB Stuttgart sein Zweitrundenmatch gegen den 1. FSV Mainz gewann, spielte Luca Jaquez noch eine Hauptrolle. Der Schweizer stand in der Startelf und köpfte sein Team bereits nach sechs Minuten in Führung. An diesem Mittwoch (18 Uhr/ARD) steht nun das nächste Spiel im DFB-Pokal für die Stuttgarter an – für Luca Jaquez reicht es diesmal aber nicht einmal zu einer Nebenrolle.