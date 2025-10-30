Für das kommende Halloween-Fest sollen nicht immer dieselben Horrorklassiker zur Einstimmung dienen? Diese Gänsehaut-Garanten hatten die vergangenen fünf Jahre zu bieten.
Die Scheusale Freddy Krueger, Michael Myers und Jason Voorhees mögen absolute Ikonen des Horrorgenres sein. Doch treiben sie eben schon seit 40, mitunter gar seit fast 50 Jahren ihr Unwesen. Beinahe ebenso häufig dürften manche Grusel-Aficionados deren Gräueltaten aus der "Nightmare on Elm Street"-, "Halloween"- und "Freitag der 13."-Reihe schon gesehen haben. Wer sich daher auf das kommende Halloweenfest am 31. Oktober mal nicht mit den Klassikern einstimmen will, sondern nach frischem Kunstblut dürstet, dem steht allein aus den vergangenen fünf Jahren eine schaurige-schöne Auswahl zur Verfügung. Hier der Beweis.