Abwahl im Rems-Murr-Kreis: Bürgermeister Fehrlen und Molt abgewählt – der Sessel wird zum Schleudersitz

Wenige Wochen nach Martina Fehrlen in Urbach wurde nun auch Reinhard Molt in Remshalden als Bürgermeister abgewählt. Dabei waren beide überzeugt, solide Arbeit geleistet zu haben.
Auch der Remshaldener Bürgermeister Reinhard Molt war am Sonntag unter jenen, die bei der Schultes-Wahl die Stimme abgeben durften – und man kann trotz des Wahlgeheimnisses erahnen, wo er sein Kreuzchen gemacht hat. Zwischendurch schaute er auch noch im rund 15 Kilometer remsaufwärts gelegenen Urbach (Rems-Murr-Kreis) vorbei, um der Verabschiedung der im März abgewählten dortigen Amtskollegin Martina Fehrlen beizuwohnen. Da hatte Molt eher nicht damit gerechnet, dass eine ähnliche Zeremonie ausgerechnet für ihn selber in ein paar Wochen folgen würde.