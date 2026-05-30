Absturz des Göppinger SV: Team von Gianni Coveli wird durchgereicht – Oberliga-Abstieg nach Horror-Saison

Jetzt ist es amtlich: Der 1. Göppinger SV muss aus der Fußball-Oberliga absteigen. Damit wird der Traditionsclub von der Regionalliga in die Verbandsliga durchgereicht.
Es wäre ein kleines Fußball-Wunder nötig gewesen und ohnehin hatten nur noch die Superoptimisten an den Klassenverbleib des 1. Göppinger SV in der Oberliga geglaubt. Seit Samstag seht definitiv fest: Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli stürzt in die Verbandsliga ab. Es ist der zweite Abstieg in Folge für den Traditionsclub von der Hohenstaufenstraße. Das 5:0 (3:0) gegen Schlusslicht FC Denzlingen (erster Heimsieg 2026) brachte am letzten Spieltag nichts mehr, da Türkspor Neckarsulm nach einem 1:3-Rückstand beim Karlsruher SC II zu einem 5:3 kam. Ex-Kickers-Stürmer Cristian Giles-Sanchez erzielte dabei vier Tore. Neckarsulm muss jetzt auf den Regionalliga-Aufstieg von Vizemeister VfR Mannheim hoffen, um drin zu bleiben.