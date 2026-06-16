Abstimmung im EU-Parlament: Zollabkommen mit Sicherheitsnetz

Der Handelskrieg scheint abgewendet. Das Europaparlament spricht sich unter Vorbehalt für den Deal mit den USA aus. in Brüssel herrscht zähneknirschende Erleichterung.
Zufrieden sind die Europaparlamentarier nicht. „Eigentlich dürfte es diesen Deal gar nicht geben“, wettert die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini und spricht von einem „illegalen“ Vorgehen der USA. Dennoch stimmten die Parlamentarier am Dienstag in Straßburg für die Umsetzung der umstrittenen Zollvereinbarung mit den USA aus dem vergangenen Jahr. Damit werden die europäischen Zölle auf US-Industrieprodukte abgeschafft.