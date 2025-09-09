Abspaltung im Football: Die Rebellen um Stuttgart Surge treiben ein riskantes Spiel

Dass es in der ELF nicht weitergeht, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky keine Überraschung. Allerdings stehen die Kritiker vor einer Herkulesaufgabe.
Nach all der Kritik, die öffentlich geäußert worden war („Finanzielle Misswirtschaft, fehlende wirtschaftliche Transparenz, schlechte Kommunikation“), kam die Nachricht, dass sich die elf Rebellen von der European League of Football (ELF) abspalten, nicht mehr überraschend. Es gab aus ihrer Sicht keine Alternative, eine weitere Zusammenarbeit mit ELF-Boss Zeljko Karajica ist für sie ausgeschlossen. Ein riskantes Spiel betreiben die Franchises, zu denen auch der neue Meister Stuttgart Surge gehört, trotzdem.