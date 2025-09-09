Abspaltung im Football: Die Rebellen um Stuttgart Surge treiben ein riskantes Spiel

Dass es in der ELF nicht weitergeht, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky keine Überraschung. Allerdings stehen die Kritiker vor einer Herkulesaufgabe.

Nach all der Kritik, die öffentlich geäußert worden war („Finanzielle Misswirtschaft, fehlende wirtschaftliche Transparenz, schlechte Kommunikation“), kam die Nachricht, dass sich die elf Rebellen von der European League of Football (ELF) abspalten, nicht mehr überraschend. Es gab aus ihrer Sicht keine Alternative, eine weitere Zusammenarbeit mit ELF-Boss Zeljko Karajica ist für sie ausgeschlossen. Ein riskantes Spiel betreiben die Franchises, zu denen auch der neue Meister Stuttgart Surge gehört, trotzdem.

Derzeit sind die elf Mitglieder der European Football Alliance (EFA) entschlossen, gemeinsam vorzugehen und eine eigene Liga zu gründen. Das hört sich gut an, ist aber alles andere als einfach – nicht nur, weil es in den elf Franchises irgendwann auch wieder um eigene Interessen gehen wird und deren Führungskräfte in der Vergangenheit auch nicht immer reibungslos zusammengearbeitet haben: Es soll immer mal wieder zu deutlichen Meinungsverschiedenheiten unter alles andere als einfachen Charakteren gekommen sein.

Die EFA steht vor einer Herkulesaufgabe

Mal angenommen, es würde künftig gelingen, derartige inhaltliche und atmosphärische Störungen zu vermeiden? Bleiben immer noch die organisatorischen Herausforderungen. Die neue Liga unter dem Dach der EFA hat bisher –zumindest offiziell – keine Strukturen, keine Führung, keine Mitarbeiter, keine Sponsoren, keine Investoren, keine TV- und Streaming-Partner, keine Schiedsrichter. Und manche Franchises haben nicht mal das Recht an ihrem Namen. Nun innerhalb von ein paar Wochen ein tragfähiges Konstrukt für die Saison 2026 auf die Beine zu stellen, gleicht einer Herkulesaufgabe. Zumal die (von nun an) konkurrierende ELF offenbar fest gewillt ist, auch weiterhin einen Liga-Spielbetrieb auf die Beine zu stellen.

Dazu kommt: Mit der Transparenz, die bei der European League of Football stets kritisiert wurde, ist es bislang auch bei der EFA nicht weit her. Die Pressemitteilung, in der die Abspaltung verkündet worden ist, wurde auch über die Kanäle der Clubs verbreitet. In der Mail von Stuttgart Surge stand der Hinweis, dass darüber hinaus „keine weiteren Stellungnahmen abgegeben“ werden. Auch deshalb bleiben viele Fragen offen.