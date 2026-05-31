Die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags" beginnt am 31. Mai - mit Stefan Mross, mehr als 130 Künstlern und einer großen Abschiedsshow im September.

Sonntagvormittag, 10 Uhr, Das Erste - das ist seit 1995 der feste Platz von "Immer wieder sonntags". Am 31. Mai öffnet die Kult-Show auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust zum letzten Mal ihre Pforten. 13 Live-Ausgaben hat der SWR für diesen Sommer angekündigt, dazu eine große Final-Show am 6. September und ein Best-of am 13. September. Danach ist Schluss: Von 2027 an wird es die Sendung nicht mehr geben. SWR und ARD haben die Einstellung aus finanziellen und strategischen Gründen beschlossen.

Für Moderator Stefan Mross (50) ist dieser Sommer damit einer mit besonderem Gewicht. 21 Jahre lang hat er die Show geprägt und zum Gesicht des Sonntagvormittags im Ersten gemacht. Dass es die letzte Runde ist, habe ihn tief getroffen, sagte er zuletzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Die Sendung war mein Leben. Unser aller Leben."

Beatrice Egli, Andy Borg und mehr als 130 Künstler

Den Auftakt am 31. Mai bestreitet ein prominent besetztes Staraufgebot: Beatrice Egli, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm, Ramon Roselly, Alexandra Hofmann, Ronja Forcher und die Nockis sind zur ersten Sendung angekündigt. Auch Willy Pichay, der Gewinner der Sommerhitparade des Vorjahres, ist dabei. Insgesamt werden in diesem Sommer mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler auf der Freilichtbühne in Rust auftreten.

In den kommenden Wochen folgen unter anderem Mross' Ex-Frau Stefanie Hertel, Christin Stark, Die Amigos, Ross Antony, Vanessa Mai, Nicole, voXXclub, die Kastelruther Spatzen, die Höhner, Eloy de Jong, Tim Peters, Olaf der Flipper und Ella Endlich. Die Show ist während der gesamten Staffel auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Televoting, rotes Mikrofon und Starküche

Zum festen Inventar gehört auch in dieser letzten Saison die Sommerhitparade: 13 Kandidatinnen und Kandidaten treten im Laufe der Staffel gegeneinander an, in jeder Sendung duellieren sich zwei von ihnen - das Publikum entscheidet per Televoting, wer weiterkommt. Nachwuchstalente im Kindesalter bekommen in jeder Folge am "roten Mikrofon" ihre Bühne. Stammgast Holzwurm Willi ist ebenfalls wieder mit dabei.

Ronja Forcher übernimmt erneut die Rolle der Reporterin und besucht Menschen, die sich besondere Wertschätzung verdient haben. Mross selbst hat für jedes Sendeformat Überraschungen im Gepäck - darunter ein Song-Dating. Und in der "Starküche" bereiten einige der Gäste unter dem Motto "Gerichte mit Geschichte" vor dem Publikum ein Gericht zu, das für sie persönliche Bedeutung hat.

Ein Abschluss mit Ansage

Die große Final-Show am 6. September soll dem Abschied den passenden Rahmen geben - die Details des Programms stehen laut SWR noch nicht fest.

Für Mross endet mit dieser Staffel ein prägender Lebensabschnitt. Wie es für ihn danach weitergeht, ist noch offen. Für 2027 plant er eine eigene Tournee unter dem Titel "Immer wieder Stefan".