Die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags" beginnt am 31. Mai - mit Stefan Mross, mehr als 130 Künstlern und einer großen Abschiedsshow im September.
Sonntagvormittag, 10 Uhr, Das Erste - das ist seit 1995 der feste Platz von "Immer wieder sonntags". Am 31. Mai öffnet die Kult-Show auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust zum letzten Mal ihre Pforten. 13 Live-Ausgaben hat der SWR für diesen Sommer angekündigt, dazu eine große Final-Show am 6. September und ein Best-of am 13. September. Danach ist Schluss: Von 2027 an wird es die Sendung nicht mehr geben. SWR und ARD haben die Einstellung aus finanziellen und strategischen Gründen beschlossen.