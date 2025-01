Abschied von Kim Renkema bei Allianz MTV Stuttgart: Drei Stars sprechen Klartext – und der Sportdirektorin ihren Respekt aus

1 Maria Segura Pallerés, Roosa Koskelo und Krystal Rivers (v. li.) stehen bei den MTV-Fans hoch im Kurs. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Maria Segura Pallerés, Roosa Koskelo und Krystal Rivers sind die Urgesteine bei den Stuttgarter Volleyballerinnen – und der scheidenden Sportchefin Kim Renkema eng verbunden.











Im Volleyball ist es fast schon normal, dass Spielerinnen nach nur einer Saison oder spätestens nach zwei Jahren zum nächsten Verein weiterziehen. Bei Allianz MTV Stuttgart gibt es, was eine absolute Besonderheit ist, gleich drei Urgesteine: Krystal Rivers (30/seit 2018), Roosa Koskelo (33/seit 2018) und Maria Segura Pallerés (32/seit 2020) spielen bereits seit vielen Jahren in der Scharrena. Doch es gibt weitere Gemeinsamkeiten: Koskelo ist die aktuelle Kapitänin, vor ihr bekleideten Segura und Rivers dieses Amt. Und: Alle drei haben ein enges Verhältnis zu Kim Renkema. Die Nachricht, dass sich der Verein und seine Sportdirektorin am Ende der Saison trennen werden, hat das Trio hart getroffen. Nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Potsdam haben die drei Top-Spielerinnen des MTV Klartext gesprochen. Es ging um Kim Renkema, aber auch um ihre persönliche Zukunft.